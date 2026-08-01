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AGENDA · Nanteuil-en-Vallée

Les Lojhes en fêtes Nanteuil-en-Vallée

samedi 22 août 2026 · Nanteuil-en-Vallée

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Aizecq
Ville
16700 Nanteuil-en-Vallée
Département
Charente
Tarif

Nanteuil-en-Vallée

Les Lojhes en fêtes

Aizecq Nanteuil-en-Vallée Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

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Aizecq Nanteuil-en-Vallée 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 46 65 54 

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English :

L’événement Les Lojhes en fêtes Nanteuil-en-Vallée a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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