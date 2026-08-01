Informations pratiques

Nanteuil-en-Vallée

Les Lojhes en fêtes

Aizecq Nanteuil-en-Vallée Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

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Aizecq Nanteuil-en-Vallée 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 46 65 54

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English :

L’événement Les Lojhes en fêtes Nanteuil-en-Vallée a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme Destination Nord Charente