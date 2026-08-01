AGENDA · Nanteuil-en-Vallée
Les Lojhes en fêtes Nanteuil-en-Vallée
samedi 22 août 2026 · Nanteuil-en-Vallée
Informations pratiques
Nanteuil-en-Vallée
Les Lojhes en fêtes
Aizecq Nanteuil-en-Vallée Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
.
Aizecq Nanteuil-en-Vallée 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 46 65 54
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English :
L’événement Les Lojhes en fêtes Nanteuil-en-Vallée a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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