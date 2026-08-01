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Soirée vicking Rest’Aurochs Nanteuil-en-Vallée

samedi 15 août 2026 · Rest'Aurochs · Nanteuil-en-Vallée

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Rest'Aurochs
Adresse
8 lieu dit le Moulin de Bourgé
Ville
16700 Nanteuil-en-Vallée
Département
Charente
Tarif

Nanteuil-en-Vallée

Soirée vicking

Rest’Aurochs 8 lieu dit le Moulin de Bourgé Nanteuil-en-Vallée Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

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Rest’Aurochs 8 lieu dit le Moulin de Bourgé Nanteuil-en-Vallée 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 48 15 25 

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English :

L’événement Soirée vicking Nanteuil-en-Vallée a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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