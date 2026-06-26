Les Lucioles Rue de la Croix-Rousse Chamole

Chamole

Les Lucioles

Rue de la Croix-Rousse Chapelle Saint-Jacques-le-Majeur Chamole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 17:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Concert, groupe local d’instruments à cordes.

Les Lucioles ont à cœur de maintenir leur présence dans notre belle chapelle pour le plaisir du plus grand nombre.

Donc à vos agendas !

LA CHAPELLE

Derrière la grande corniche de Poligny, à 560 mètres d’altitude sur le premier plateau jurassien, se dévoile Chamole, un village authentique à la croisée de nombreux sentiers de randonnée. La côte des monts de Chamole, le mur d’escalade du trou de la Lune , le site du Pénitent raviront les plus sportifs pour accéder au Pays d’en Haut .

La Chapelle St-Jacques, édifiée en 1503, a succédé à la chapelle du Château de Grimont après son démantèlement en 1643, pour y poursuivre les activités paroissiales. L’association Coquille du Plateau fait vivre ce lieu chargé d’histoire et par écho tout le village, par l’organisation d’expositions d’artisans d’arts et d’artistes, et d’activités estivales variées.

LES EOLIENNES

Profiter de votre passage à Chamole pour découvrir les six éoliennes, les plus hautes de France (115 mètres de diamètre et 193 mètres en bout de pale), qui surplombent fièrement la falaise. Un sentier pédagogique permet de découvrir ce site et de comprendre ce projet citoyen réalisé en 2017. .

Rue de la Croix-Rousse Chapelle Saint-Jacques-le-Majeur Chamole 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 11 16 coquilleduplateau@orange.fr

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English : Les Lucioles

L’événement Les Lucioles Chamole a été mis à jour le 2026-06-26 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)