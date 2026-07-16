L’éolienne citoyenne de Chamole ouvre sa porte au public, Parc éolien de Chamole, Chamole

Informations pratiques

L’éolienne citoyenne de Chamole ouvre sa porte au public 19 et 20 septembre Parc éolien de Chamole Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez visiter le parc éolien de Chamole et découvrir exceptionnellement l’intérieur de l’éolienne citoyenne avec l’association les Vents de Grimont, en partenariat avec la SEM EnR Citoyenne et JURASCIC-Energies des Citoyens.

L’éolienne citoyenne de Chamole fait partie de ce patrimoine dit « industriel » de la commune. Le modèle citoyen qu’elle constitue est un vrai modèle pour faire de l’énergie une cause portée par chacun des habitants d’un territoire. L’exemple de la commune de Chamole et l’originalité de la démarche qui a abouti à sa construction constituent un patrimoine à faire connaître à tous sur le territoire.

Cette visite est l’occasion pour le public de découvrir, à travers une exposition, l’histoire de ce parc éolien et de l’éolienne citoyenne, le suivi environnemental mis en place, mais surtout de rentrer à l’intérieur de l’éolienne exceptionnellement ouverte à cette occasion.

Attention, les visites se font depuis la base de l’éolienne, les visiteurs ne pouvant, pour des raisons de sécurité, monter au somment de l’éolienne.

Cette visite peut être complétée par une balade familiale sur le sentier de découverte du parc éolien.

Parc éolien de Chamole Parking du parc éolien de Chamole Chamole 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Venez visiter le parc éolien de Chamole et découvrir exceptionnellement l’intérieur de l’éolienne citoyenne avec l’association les **Vents de Grimont**, en partenariat avec la **SEM EnR Citoyenne** …

© Vents du Grimont