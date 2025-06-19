Site éolien de Chamole Chamole

Informations pratiques

Chamole

Site éolien de Chamole

Parking du parc éolien Chamole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite commentée

Venez visiter le parc éolien de Chamole et découvrir exceptionnellement l’intérieur de l’éolienne citoyenne avec l’association les Vents de Grimont, en partenariat avec la SEM EnR Citoyenne et JURASCIC-Energies des Citoyens.

Les éoliennes de Chamole font partie de ce patrimoine dit industriel de la commune, illustration d’un savoir-faire technique récent.

Inscrit dans un paysage rural, le parc éolien de Chamole se révèle avec le temps être un marqueur fort de l’histoire locale et de l’identité du village.

L’aventure collective qui a permis l’acquisition d’une des six éoliennes du parc par des citoyens et des collectivités est un vrai modèle pour faire des énergies renouvelables une cause portée par chacun des habitants d’un territoire.

L’originalité de la démarche qui a abouti à sa construction constitue un patrimoine à faire connaître à tous.

Cette visite est l’occasion de rentrer à l’intérieur de l’éolienne*, citoyenne exceptionnellement ouverte pour les Journées Européennes du Patrimoine et de rencontrer les différents acteurs de ce projet.

Une exposition sur l’historique du projet, des explications sur les disposifs de protection de la faune, des animations sur les énergies renouvelables compléteront cette visite.

Une balade sur le sentier pédagogique aménagé au coeur du parc éolien sera également l’occasion de prendre un bon bol d’air…

Informations

Attention, les visites se font depuis la base de l’éolienne, les visiteurs ne pouvant pas, pour des raisons de sécurité, monter au sommet de l’éolienne. .

Parking du parc éolien Chamole 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Site éolien de Chamole

L’événement Site éolien de Chamole Chamole a été mis à jour le 2026-07-31 par ENERGY CITIES