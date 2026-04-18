Les Ludomouv itinérantes vous accueillent tout l’été !

Informations pratiques

Les Ludomouv itinérantes sont de retour dans vos arrondissements !

Animées par les ludothécaires des associations Kaloumba et A l’adresse du jeu, les ludothèques en forme de container rouge sont ouvertes :

– en période scolaire : de 15h à 19h les mercredis, samedis et dimanches ;

– hors période scolaire : de 15h à 19h du mardi au dimanche.

> téléchargez le flyer

Et retrouvez le calendrier détaillé ci-dessous :

Les Ludomouv itinérantes saison 2026 18 AVRIL ▶ 3 MAI

1 – Promenade Pereire (17e)

2 – Rue Tlemcen – nouvelle Rue aux écoles (20e)

3 – Jardins des Apprentis d’Auteuil (16e)

4 – Place Adolphe Max (9e) 6 MAI ▶ 24 MAI

5 – Rue piétonne « Passage Delessert » (10e)

6 – 100 rue Didot, devant la Maison des pratiques Artistique Amateurs (14e)

7 – Place Henri Frenay (12e) 6 MAI ▶ 31 MAI

8 – Place du Dr. Yersin (13e) 27 MAI ▶ 14 JUIN

9 – Esplanade Nathalie Sarraute (18e)

10 – Parvis de la gare Rosa Parks (19e) 3 JUIN▶ 14 JUIN

11 – Jardin du Ranelagh (16e) 27 MAI ▶ 21 JUIN

12 – Esplanade René Lebas (11e) 17 JUIN ▶ 1er JUILLET

13 – Square Emmanuel Fleury (20e)

14 – Buttes Chaumont (19e) 17 JUIN ▶ 5 JUILLET

15 – Parc Kellermann (13e) 24 JUIN ▶ 5 JUILLET

16 – Parvis de la Mairie du 15e 7 JUILLET ▶ 19 JUILLET

17 – Parvis de la Mairie du 11e

18 – Parc Monceau (8e) 21 JUILLET ▶ 2 AOÛT

19 – Les Arènes de Lutèce (5e) 21 JUILLET ▶ 9 AOÛT

20 – Porte Brancion/avenue Bartholomé (15e) 4 AOÛT ▶ 16 AOÛT

21 – Baignade Léo Lagrange (12e) 11 AOÛT ▶ 13 SEPTEMBRE

22 – Jardin Eole (18e) 18 AOÛT ▶ 30 AOÛT

23 – Place St Sulpice (6e) 2 SEPTEMBRE ▶ 13 SEPTEMBRE

24 – Square Sarah Bernhardt (20e) 2 SEPTEMBRE ▶ 30 SEPTEMBRE

25 – Place du Colonel Fabien (10e)

26 – Centre sportif Elisabeth (14e) 16 SEPTEMBRE ▶ 30 SEPTEMBRE

27 – Promenade Pereire (17e)

28 – Parc de Choisy (13e)

Pour cette 10e saison, 28 lieux à Paris accueillent les Ludomouv itinérantes du 18 avril au 30 septembre 2026.

Du samedi 18 avril 2026 au mercredi 30 septembre 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 15h00 à 19h00

mercredi, samedi, dimanche

de 15h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-30T22:00:00+02:00

Date(s) : 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