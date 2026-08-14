Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Simples Lueurs Blannay
vendredi 14 août 2026 · Blannay
Informations pratiques
Blannay
Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Simples Lueurs
Blannay Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Les Simples Lueurs, une (re)découverte poétique des villages du vézelien, spectacles de rue et déambulations intimistes à travers les villages et les hameaux. Concert Bercé Clément Deranger (musique française) .
Blannay 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 92 00
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English : Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Simples Lueurs
L’événement Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Simples Lueurs Blannay a été mis à jour le 2026-08-03 par Yonne Attractivité