Informations pratiques

Blannay

Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Simples Lueurs

Blannay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Les Simples Lueurs, une (re)découverte poétique des villages du vézelien, spectacles de rue et déambulations intimistes à travers les villages et les hameaux. Concert Bercé Clément Deranger (musique française) .

Blannay 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 92 00

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English : Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Simples Lueurs

L’événement Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Simples Lueurs Blannay a été mis à jour le 2026-08-03 par Yonne Attractivité