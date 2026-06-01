Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Simples Lueurs nuit des églises Island
Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Simples Lueurs nuit des églises Island samedi 27 juin 2026.
Island
Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Simples Lueurs nuit des églises
Island Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Les Simples Lueurs, une (re)découverte poétique des villages du vézelien, spectacles de rue et déambulations intimistes à travers les villages et les hameaux. .
Island 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 92 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Simples Lueurs nuit des églises
L’événement Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Simples Lueurs nuit des églises Island a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité