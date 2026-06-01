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Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Simples Lueurs nuit des églises Island

Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Simples Lueurs nuit des églises Island samedi 27 juin 2026.

Ville : 89200 Island

Département : Yonne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Island

Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Simples Lueurs nuit des églises

Island Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Les Simples Lueurs, une (re)découverte poétique des villages du vézelien, spectacles de rue et déambulations intimistes à travers les villages et les hameaux.   .

Island 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 92 00 

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English : Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Simples Lueurs nuit des églises

L’événement Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Simples Lueurs nuit des églises Island a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité