Island

Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Simples Lueurs nuit des églises

Island Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Les Simples Lueurs, une (re)découverte poétique des villages du vézelien, spectacles de rue et déambulations intimistes à travers les villages et les hameaux. .

Island 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 92 00

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English : Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Simples Lueurs nuit des églises

L’événement Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Simples Lueurs nuit des églises Island a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité