Les Lueurs du Temps à Provins

Les 4 juillet et 1er

août, la cité médiévale de Provins, ses rues, ses places et son patrimoine

seront magnifiés à la lueur des bougies !

Au programme : des

visites guidées aux flambeaux, des promenades contées et théâtralisées, la Tour

César illuminée par plus de 700 bougies, des animations de rue, et un spectacle

équestre nocturne « Crins de feu ».

Vous pourrez dîner à

lueur des chandelles sur la place du Châtel avec ambiance jazz en continu ou

profiter de l’ambiance calme et romantique à la roseraie.

Les boutiques

participantes en Ville Haute et en centre-ville vous accueillent pour une

parenthèse de shopping nocturne.

Deux soirées

magiques sous le signe de l’enchantement, de l’émotion et de la féérie…

Tel : 01 64 60 26 26

Mail : info@provins.net

Adresse : 4 chemin de Villecran 77160 Provins

De 19h00 à 00h00

https://www.facebook.com/provins.tourisme/

Explorez la cité médiévale et son patrimoine révélés par l’éclat des bougies…

Du samedi 04 juillet 2026 au samedi 01 août 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-02T01:59:59+02:00

Date(s) :



+33164602626 info@provins.net



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