Les Lueurs du Temps à Provins
Les Lueurs du Temps à Provins samedi 4 juillet 2026.
Les 4 juillet et 1er
août, la cité médiévale de Provins, ses rues, ses places et son patrimoine
seront magnifiés à la lueur des bougies !
Au programme : des
visites guidées aux flambeaux, des promenades contées et théâtralisées, la Tour
César illuminée par plus de 700 bougies, des animations de rue, et un spectacle
équestre nocturne « Crins de feu ».
Vous pourrez dîner à
lueur des chandelles sur la place du Châtel avec ambiance jazz en continu ou
profiter de l’ambiance calme et romantique à la roseraie.
Les boutiques
participantes en Ville Haute et en centre-ville vous accueillent pour une
parenthèse de shopping nocturne.
Deux soirées
magiques sous le signe de l’enchantement, de l’émotion et de la féérie…
Tel : 01 64 60 26 26
Mail : info@provins.net
Adresse : 4 chemin de Villecran 77160 Provins
De 19h00 à 00h00
https://www.facebook.com/provins.tourisme/
Explorez la cité médiévale et son patrimoine révélés par l’éclat des bougies…
Du samedi 04 juillet 2026 au samedi 01 août 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-02T01:59:59+02:00
Date(s) :
+33164602626 info@provins.net