Les Lumières de la ville en ciné-concert, Victoria Hall, Genève

Les Lumières de la ville en ciné-concert Samedi 30 mai, 11h00 Victoria Hall

Orchestre de la Suisse Romande, rue Bovy-Lysberg 2, 1204 Genève.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:30:00+02:00

Philippe Béran direction

Charlie Chaplin

Les Lumières de la ville

«Tu m’offres des fleurs, Charlie?»

«Des bleues ou des roses? Mmmmm… elles sentent si bon! Tu t’imagines, si elles n’avaient pas de couleur? ou pire, si nous ne pouvions pas les voir? Le monde serait si triste… j’aime nos balades au printemps, dans les rues, dans les parcs, sous les grands arbres, m’émerveiller des lumières de la ville…»

Durée totale approximative de 1h30 (sans entracte)

Charlie Chaplin™ © Bubbles Incorporated SA

Les Lumières de la ville © Roy Export S.A.S

Musique des Lumières de la ville © Roy Export Company Ltd. et Bourne Co. sauf La Violetera © Jose Padilla

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « phone », « value »: « 0228070000 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts/evenement/concert/chaplin-2026 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

L’OSR présente Les Lumières de la ville de Charlie Chaplin en ciné-concert, le 30 mai 2026 au Victoria Hall, à Genève.

© RoyExportSAS