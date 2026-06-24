Les Lundis de Cap 33 Atelier magie & illusion Salle des fêtes Loupiac lundi 6 juillet 2026.

Loupiac

Les Lundis de Cap 33 Atelier magie & illusion

Salle des fêtes Route de l’Église Loupiac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 17:00:00

fin : 2026-07-06 19:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball

En famille ou individuellement à partir de 15 ans.

Sur réservation. .

Salle des fêtes Route de l’Église Loupiac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 59 26 17

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English : Les Lundis de Cap 33 Atelier magie & illusion

L’événement Les Lundis de Cap 33 Atelier magie & illusion Loupiac a été mis à jour le 2026-06-24 par La Gironde du Sud