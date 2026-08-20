Les lundis imprimés – cycle enfants Le 20 mille Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-05 17:00 – 18:00

Gratuit : non Cycle à l’année Tarif :• 300€/an pour les adhérent·e·s,• 330€ pour les non adhérent·e·s En famille, Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 14

Cycle d’ateliers de l’édition artisanale : micro-édition & impression artisanale Cette activité s’adresse à des enfants qui ont envie de découvrir l’impression artisanale et la microédition,tous les lundis du 5 octobre au 14 juin (hors vacances scolaire). Au programme :– initiation ou perfectionnement de différentes techniques d’impressions artisanales (gravure sur Tetra Pak, sérigraphie, monotype,…)– découverte de la micro-édition– illustrations Durant le cycle plusieurs projets vous serons proposés. Tout le matériel créatif est fourni. « Les lundis imprimés » sont animés par Zoé Richard-Dalsace Cycle d’ateliers proposées aux enfants de 7 à 12 ans.

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/les-lundis-imprimes-cycle-enfants/date:2026-10-05



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