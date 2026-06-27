Informations pratiques

Liebvillers

Les Lundis Pots d’Accueil

Confluence du Doubs-Dessoubre Liebvillers Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 17:00:00

fin : 2026-08-03 18:30:00

Date(s) :

2026-08-03

L’Office de Tourisme du Pays Horloger vous invite à une dégustation de produits régionaux en pleine nature ou sur des lieux patrimoniaux remarquables . Lors de ce moment convivial, vous découvrirez également les différents lieux de visites et animations organisées durant votre séjour. .

Confluence du Doubs-Dessoubre Liebvillers 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 18 53 tourisme@payshorloger.com

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English : Les Lundis Pots d’Accueil

L’événement Les Lundis Pots d’Accueil Liebvillers a été mis à jour le 2026-06-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER