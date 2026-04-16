Les mains vertes du coeur Le jardin de Lalie Le jardin de Lalie Croisy-sur-Eure

Croisy-sur-Eure

Les mains vertes du coeur Le jardin de Lalie

Le jardin de Lalie 6 rond-point du Messie Croisy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

En lisière de forêt, le jardin de Lalie se dévoile comme un poème vivant, un refuge de verdure né du silence et de la patience.

Créé de toutes pièces depuis 2001, ce jardin de 1000 m2 évoque les vers de Ronsard où le temps s’enfuit et où la rose reine éphémère, triomphe.

Ici, plus de 140 rosiers s’entrelacent à des vivaces rares, dans un ballet de couleurs et de parfums changeants.

Le bruissement de l’eau, le chant discret des oiseaux et le pas léger des tortues dessinent la bande-son de ce paysage intime.

Chaque détour d’allée, chaque recoin ombragé offre un nouveau point de vue, une invitation à la contemplation.

Il faut marcher dans les deux sens, prendre le temps pour surprendre une indiscrète ou croiser le regard furtif d’un hôte de la forêt voisine.

Un jardin à l’anglaise, mais surtout un jardin d’âme, à vivre le jour et respirer le soir. .

Le jardin de Lalie 6 rond-point du Messie Croisy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 6 71 82 98 60

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English : Les mains vertes du coeur Le jardin de Lalie

L’événement Les mains vertes du coeur Le jardin de Lalie Croisy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération