Croisy-sur-Eure

Visite découverte de Croisy-sur-Eure

route de Ménilles Croisy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-06-14 16:30:00

Date(s) :

2026-06-14 2026-09-13

Et si vous preniez le temps de redécouvrir les pépites qui bordent l’Eure ?

Le 14 juin à 15h, l’Office de Tourisme vous emmène dans l’un des villages les plus charmants de notre territoire Croisy-sur-Eure.

Laissez-vous séduire par l’atmosphère paisible d’un bourg où l’eau et la pierre ont façonné son caractère bucolique.

Accompagné par Rachel, guide conférencière, vous explorerez des lieux chargés d’histoire comme le château de Croisy-sur-Eure ou l’église Saint-Germain et ses peintures murales. L’ancien four du village, le moulin et le lavoir vous livreront le témoignage de la vie locale d’autrefois. Vous longerez également l’Eure, rivière qui a contribué au développement de l’économie locale, de l’agriculture aux transports en passant par l’étonnante aventure industrielle de l’usine Boursin.

Pendant 1h30, vous serez charmé par l’histoire et les anecdotes de ce village niché au cœur de la vallée de l’Eure.

Informations pratiques

Départ devant la mairie de Croisy-sur-Eure, route de Ménilles

Horaires de 15h à 16h30 rendez-vous à 14h50

‍♀️ Durée et distance 1h30 1 km (prévoir des chaussures confortables)

Tarifs 7 € 5 € pour les enfants de 4 à 12 ans

️ Tarif Pass Boujou 5€

Groupe limité à 30 personnes réservez vite ! .

route de Ménilles Croisy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 32 51 39 60 information@tourisme.sna27.fr

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English : Visite découverte de Croisy-sur-Eure

L’événement Visite découverte de Croisy-sur-Eure Croisy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération