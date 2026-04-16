Rendez-vous aux jardins Visite libre du jardin Le jardin de Lalie Croisy-sur-Eure
Rendez-vous aux jardins Visite libre du jardin Le jardin de Lalie Croisy-sur-Eure samedi 6 juin 2026.
Croisy-sur-Eure
Rendez-vous aux jardins Visite libre du jardin
Le jardin de Lalie 6 rond-point du messie Croisy-sur-Eure Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 13:00:00
fin : 2026-06-07 20:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Balade agréable et de partage avec les passionnés, lieu qui diffuse des idées dans la décoration l’harmonie des plantes, un endroit qui surprend toujours ses visiteurs. .
Le jardin de Lalie 6 rond-point du messie Croisy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 6 71 82 98 60
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English : Rendez-vous aux jardins Visite libre du jardin
L’événement Rendez-vous aux jardins Visite libre du jardin Croisy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération