Visite libre du jardin, Le jardin de Lalie, Croisy-sur-Eure

Visite libre du jardin 6 et 7 juin Le jardin de Lalie Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Balade agréable et de partage avec les passionnés, lieu qui diffuse des idées dans la décoration l’harmonie des plantes, un endroit qui surprend toujours ses visiteurs.

Le jardin de Lalie 6 rond-point du messie, 27120 Croisy-sur-Eure Croisy-sur-Eure 27120 Eure Normandie 06 71 82 98 60 Laissez-vous bercer par ce havre de paix, jardin à l’anglaise de 1 000m² qui accueille 140 rosiers dans ses allées et massifs. Vous ne voudrez plus quitter ce lieu apaisant après avoir profité ses coins de repos et des perspectives qu’ils offrent sur le jardin. Lors de votre déambulation, vous pourriez apercevoir des animaux curieux de la forêt adjacente qui souhaitent eux aussi profiter des associations de couleurs et de feuillages.

Balade agréable et de partage avec les passionnés, lieu qui diffuse des idées dans la décoration l’harmonie des plantes, un endroit qui surprend toujours ses visiteurs.

©labarre Eulalia