Avoine

Les Maîtres sonneurs

6 Avenue de la République Avoine Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Dans le cadre des 150 ans de la mort de George Sand, venez (re)découvrir son roman champêtre Les maitres sonneurs. Décrivant avec respect et admiration le monde rural de l’époque, le roman évoque la transmission des savoirs musicaux et de la richesse créée par la rencontre de cultures différentes.

L’ANNEE GEORGE SAND

Spectacle Lectures musicales illustrée Les maitres sonneurs

Dans le cadre des 150 ans de la mort de George Sand, venez (re)découvrir son roman champêtre Les maitres sonneurs. Décrivant avec respect et admiration le monde rural de l’époque, le roman évoque la transmission des savoirs musicaux et de la richesse créée par la rencontre de cultures différentes.

Lecture et adaptation par Géraldine Gallois

Musique par Manu Tourny

Illustrations d’Olivier Chéné .

6 Avenue de la République Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 98 19 19 c.holtzer@cc-cvl.fr

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English :

As part of the 150th anniversary of George Sand’s death, come and (re)discover her country novel Les maitres sonneurs. Describing the rural world of the time with respect and admiration, the novel evokes the transmission of musical knowledge and the richness created by the meeting of different cultures.

L’événement Les Maîtres sonneurs Avoine a été mis à jour le 2026-05-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme