Les marais du Platon, du crépuscule à l’obscurité, Lieu de rdv donné à la réservation, Bernières-sur-Mer

Les marais du Platon, du crépuscule à l’obscurité Mercredi 19 août, 20h30 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-19T20:30:00+02:00 – 2026-08-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-19T20:30:00+02:00 – 2026-08-19T22:30:00+02:00

Allons chercher, écouter, voir la vie secrète des marais. Amphibiens et chauve-souris nous joueront leur ballet au cours d’une balade qui mettra tous nos sens en éveil. En partenariat avec le conseil départemental du Calvados.

Tout public (dès 6 ans), sur réservation au 07 83 10 01 29 ou à reservation@cpievdo.fr

(1-2 km/3h) – Niveau 1

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