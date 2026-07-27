Les marchés de l’été à Puycelsi centre du village Puycelsi
lundi 27 juillet 2026 · centre du village · Puycelsi
Informations pratiques
Puycelsi
Les marchés de l’été à Puycelsi
centre du village Place de l’ancien chateau Puycelsi Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 18:00:00
fin : 2026-08-17 23:00:00
Date(s) :
2026-07-27 2026-08-03 2026-08-17
Le marché de l’été réunit artisans, créateurs et producteurs locaux le temps d’une journée conviviale. Entre découvertes faites main et produits du terroir, la bonne humeur est au rendez-vous.
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centre du village Place de l’ancien chateau Puycelsi 81140 Tarn Occitanie +33 5 63 33 11 14 commune-puycelsi@orange.fr
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English :
The summer market brings together local artisans, creators, and producers for a fun-filled day. With handmade treasures and local specialties on offer, a cheerful atmosphere is guaranteed.
L’événement Les marchés de l’été à Puycelsi Puycelsi a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme La Toscane Occitane