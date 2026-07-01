Informations pratiques

Paulhac

Les marchés d’été nocturnes artisanaux

Le bourg Paulhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-07-17

Venez flâner, découvrir, rencontrer et soutenir les artisans locaux lors des marchés d’été nocturnes de Paulhac.

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Le bourg Paulhac 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 50 27 77

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English :

Come stroll, explore, meet, and support local artisans at the Paulhac evening summer markets.

L’événement Les marchés d’été nocturnes artisanaux Paulhac a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne