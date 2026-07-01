Les marchés d’été nocturnes artisanaux Paulhac
vendredi 17 juillet 2026 · Paulhac
Informations pratiques
Paulhac
Les marchés d’été nocturnes artisanaux
Le bourg Paulhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-07-17
Venez flâner, découvrir, rencontrer et soutenir les artisans locaux lors des marchés d’été nocturnes de Paulhac.
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Le bourg Paulhac 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 50 27 77
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English :
Come stroll, explore, meet, and support local artisans at the Paulhac evening summer markets.
L’événement Les marchés d’été nocturnes artisanaux Paulhac a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne