Les marchés du dimanche matin Saint-Astier
dimanche 26 juillet 2026 · Saint-Astier
Informations pratiques
Saint-Astier
Les marchés du dimanche matin
rue lafayette Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Tout au long de l’été, profitez d’un marché convivial au coeur de la ville.
En famille ou entre amis, chacun pourra partager un instant de détente et de découverte.
Rue Lafayette
Mairie / Arts et Saveurs en Périgord 05 53 02 42 80
Tout au long de l’été, profitez d’un marché convivial au coeur de la ville.
En famille ou entre amis, chacun pourra partager un instant de détente et de découverte.
Rue Lafayette
Mairie / Arts et Saveurs en Périgord 05 53 02 42 80 .
rue lafayette Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 42 80
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English : Les marchés du dimanche matin
This weekly market is one of the biggest in the department!
It stretches all over the town center, and features local gastronomy and local producers.
Fat and truffle market (subject to availability) under the covered market hall.
L’événement Les marchés du dimanche matin Saint-Astier a été mis à jour le 2026-07-12 par Vallée de l’Isle en Périgord
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