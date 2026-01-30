Les mardis à la Ferme du Lion d’Or Jandun

Les mardis à la Ferme du Lion d’Or

16 rue du Lion d’Or Jandun Ardennes

Début : 2026-07-14

fin : 2026-08-18

2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Partez à la découverte de l’or blanc, participez à la traite et au soin des vaches en compagnie de Patrick. Vous le suivrez lors d’une visite guidée de sa ferme et finirez par un petit-déjeuner de produits fermiers.Dégustez un petit-déjeuner fermier à la grange.

16 rue du Lion d’Or Jandun 08430 Ardennes Grand Est +33 6 61 62 01 25 fermeliondor@orange.fr

English :

Discover the white gold of the farm, and join Patrick in milking and caring for the cows. You’ll follow him on a guided tour of his farm, and finish with a breakfast of farm products.enjoy a farm breakfast at the barn.

