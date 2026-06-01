Hennezel

Les Mardis à vélo

Musée de La Résidence Clairey Hennezel Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-06-23 16:30:00

fin : 2026-06-23 18:00:00

Date(s) :

2026-06-23

Envie de faire une balade accompagnée à vélo ?

Que diriez-vous de découvrir les merveilleux parcours qui peuplent nos forêts sans vous soucier de perdre votre chemin ? Ou bien que pensez-vous de tester gratuitement les vélos électriques en location à La Belle Forêt à l’occasion de ces parcours collectifs ?

Animation gratuite !

Au départ du marché itinérant, au musée La résidence de Clairey, Hennezel.

Possibilité de louer gratuitement un vélo électrique à La Belle Forêt pour cette balade, sur acquittement de la caution !Tout public

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Musée de La Résidence Clairey Hennezel 88260 Vosges Grand Est +33 6 84 43 11 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to go on a guided bike ride?

How about exploring the wonderful trails that wind through our forests without worrying about getting lost? Or how about trying out electric bikes for free at La Belle Forêt during these group rides?

Free event!

Starting at the traveling market, at the La Résidence de Clairey museum in Hennezel.

You can rent an electric bike for free at La Belle For%EAt for this ride—just pay the deposit!

L’événement Les Mardis à vélo Hennezel a été mis à jour le 2026-06-18 par VOSGES TOURISME