Pommerit-le-Vicomte

Les Mardis au Clair de Lune

Pommerit-le-Vicomte Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 18:30:00

fin : 2026-08-11 22:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Les Mardis au Clair de Lune, ce sont quatre soirées estivales, festives et familiales à la tombée de la nuit. Quatre lieux privilégiés d’acrobaties, de jonglage, de musique et de rencontres avec l’imaginaire breton. Convivialité et étoiles plein les yeux garanties !

Envie de toucher de près au légendaire esprit festif breton, et d’en profiter avec toute la petite famille ? Les Mardis au Clair de Lune ont de quoi satisfaire tout le clan ! Le programme est alléchant de quoi manger sur place à partir de 18h30, une balade au crépuscule ponctuée de spectacles tout public… Vendu !

Déambulation et spectacles à partir de 20h30.

Ce quatrième et dernier Mardi de l’été nous conduit dans le village de Pommerit-le-Vicomte, avec les compagnies Nayl Création et Anime tes rêves pour les spectacles Berk le vilain petit chevalier et Bigouden Light .

Info + prévoyez des vêtements chauds et une lampe torche. 4€, gratuit moins de 10 ans. Billetterie sur place, pas de réservation. .

Pommerit-le-Vicomte 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 12 47

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English :

L’événement Les Mardis au Clair de Lune Pommerit-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Falaises d’Armor