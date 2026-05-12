Les Mardis au Clair de Lune Pommerit-le-Vicomte
Les Mardis au Clair de Lune Pommerit-le-Vicomte mardi 11 août 2026.
Pommerit-le-Vicomte
Les Mardis au Clair de Lune
Pommerit-le-Vicomte Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:30:00
fin : 2026-08-11 22:30:00
Date(s) :
2026-08-11
Les Mardis au Clair de Lune, ce sont quatre soirées estivales, festives et familiales à la tombée de la nuit. Quatre lieux privilégiés d’acrobaties, de jonglage, de musique et de rencontres avec l’imaginaire breton. Convivialité et étoiles plein les yeux garanties !
Envie de toucher de près au légendaire esprit festif breton, et d’en profiter avec toute la petite famille ? Les Mardis au Clair de Lune ont de quoi satisfaire tout le clan ! Le programme est alléchant de quoi manger sur place à partir de 18h30, une balade au crépuscule ponctuée de spectacles tout public… Vendu !
Déambulation et spectacles à partir de 20h30.
Ce quatrième et dernier Mardi de l’été nous conduit dans le village de Pommerit-le-Vicomte, avec les compagnies Nayl Création et Anime tes rêves pour les spectacles Berk le vilain petit chevalier et Bigouden Light .
Info + prévoyez des vêtements chauds et une lampe torche. 4€, gratuit moins de 10 ans. Billetterie sur place, pas de réservation. .
Pommerit-le-Vicomte 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 12 47
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English :
L’événement Les Mardis au Clair de Lune Pommerit-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Falaises d’Armor
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