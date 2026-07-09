Informations pratiques

Pissotte

Les mardis avec Greg

15 chemin des 3 Lumas Pissotte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 19:00:00

fin : 2026-08-18 20:30:00

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-18

Oxygène, Santé et Performance

Différents ateliers sur l’été

-Le mardi 7 juillet Gestion du stress ;

*Comprendre et réguler le stress grâce à la respiration.

– Le mardi 21 juillet Auto guérison ;

* Activer les capacités naturelles d’auto-régénération du corps.

– Le mardi 4 août Pratique du pranayama ;

*Technique de respiration pour énergiser et équilibrer le corps et l’esprit.*

-Le mardi 18 août Apnée

* Explorer l’apnée pour développer le calme, concentration et confiance en soi.

Paiement libre. .

15 chemin des 3 Lumas Pissotte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 63 39 08 96

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English :

Oxygen, Health, and Performance

L’événement Les mardis avec Greg Pissotte a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin