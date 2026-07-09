Les mardis avec Greg Pissotte
mardi 4 août 2026 · Pissotte
Informations pratiques
Pissotte
Les mardis avec Greg
15 chemin des 3 Lumas Pissotte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:00:00
fin : 2026-08-18 20:30:00
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-18
Oxygène, Santé et Performance
Différents ateliers sur l’été
-Le mardi 7 juillet Gestion du stress ;
*Comprendre et réguler le stress grâce à la respiration.
– Le mardi 21 juillet Auto guérison ;
* Activer les capacités naturelles d’auto-régénération du corps.
– Le mardi 4 août Pratique du pranayama ;
*Technique de respiration pour énergiser et équilibrer le corps et l’esprit.*
-Le mardi 18 août Apnée
* Explorer l’apnée pour développer le calme, concentration et confiance en soi.
Paiement libre. .
15 chemin des 3 Lumas Pissotte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 63 39 08 96
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English :
Oxygen, Health, and Performance
L’événement Les mardis avec Greg Pissotte a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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