Informations pratiques

Hasparren

Les mardis de l’été

Place de l’église Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:30:00

fin : 2026-07-21 22:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Choeur féminin Krexala. Répertoire varié entre chants basques, traditionnels et contemporains.

Buvette et restauration sur place. .

Place de l’église Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Les mardis de l’été

L’événement Les mardis de l’été Hasparren a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque