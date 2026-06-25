Les mardis de l’été Hasparren mardi 7 juillet 2026.

Hasparren

Les mardis de l’été

Place de l’église Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:30:00

fin : 2026-07-07 22:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Un rendez-vous pour les danseurs et danseuses, soirée saltoko avec les Mutxiko. Buvette et restauration sur place. .

Place de l’église Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Les mardis de l’été

L’événement Les mardis de l’été Hasparren a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque