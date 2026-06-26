Les mardis de l’insolite domaine coustarret Lasseube

Lasseube

Les mardis de l’insolite

domaine coustarret Chemin Ranque Lasseube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

La comédie sera aussi le maitre mot de la soirée du 7 juillet au domaine Coustarret de Lasseube grâce a la compagnie dharma , qui se livrera a du théâtre d’improvisation . .

domaine coustarret Chemin Ranque Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 72 66

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English : Les mardis de l’insolite

L’événement Les mardis de l’insolite Lasseube a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn