Les mardis de l’insolite domaine coustarret Lasseube
Les mardis de l’insolite domaine coustarret Lasseube mardi 7 juillet 2026.
Lasseube
Les mardis de l’insolite
domaine coustarret Chemin Ranque Lasseube Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
La comédie sera aussi le maitre mot de la soirée du 7 juillet au domaine Coustarret de Lasseube grâce a la compagnie dharma , qui se livrera a du théâtre d’improvisation . .
domaine coustarret Chemin Ranque Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 72 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les mardis de l’insolite
L’événement Les mardis de l’insolite Lasseube a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
À voir aussi à Lasseube (Pyrénées-Atlantiques)
- Ateliers réparation vélo Lasseube 26 septembre 2026