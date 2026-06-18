Ateliers réparation vélo Lasseube
Ateliers réparation vélo Lasseube samedi 26 septembre 2026.
Lasseube
Ateliers réparation vélo
Recyc’let Lasseube Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:30:00
fin : 2026-09-26 12:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Des ateliers dédiés à la pratique du vélo sont organisés sur différentes communes du territoire, animés par l’association Roue Libre. Deux thématiques sont proposés mécanique d’apprentissage à la réparation & mini-ville, maniabilité et apprentissage du code de la route. .
Recyc’let Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 60 35 86 rouelibreoloron@gmail.com
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English : Ateliers réparation vélo
L’événement Ateliers réparation vélo Lasseube a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
À voir aussi à Lasseube (Pyrénées-Atlantiques)
- Théâtre L’un de nous deux Lasseube 18 juin 2026