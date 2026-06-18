Lasseube

Ateliers réparation vélo

Recyc’let Lasseube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:30:00

fin : 2026-09-26 12:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Des ateliers dédiés à la pratique du vélo sont organisés sur différentes communes du territoire, animés par l’association Roue Libre. Deux thématiques sont proposés mécanique d’apprentissage à la réparation & mini-ville, maniabilité et apprentissage du code de la route. .

Recyc’let Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 60 35 86 rouelibreoloron@gmail.com

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English : Ateliers réparation vélo

L’événement Ateliers réparation vélo Lasseube a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Haut-Béarn