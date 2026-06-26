Lasseube

Mardis de l’insolite

Chemin Ranque Lasseube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 19:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Le 11 aout Abanda fera raisonner ses créations inspirées des musiques afro roots . .

Chemin Ranque Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 72 66

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English : Mardis de l’insolite

L’événement Mardis de l’insolite Lasseube a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn