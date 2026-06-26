Mardis de l’insolite Lasseube
Mardis de l’insolite Lasseube mardi 11 août 2026.
Lasseube
Mardis de l’insolite
Chemin Ranque Lasseube Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Le 11 aout Abanda fera raisonner ses créations inspirées des musiques afro roots . .
Chemin Ranque Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 72 66
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English : Mardis de l’insolite
L’événement Mardis de l’insolite Lasseube a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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