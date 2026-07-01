Marché nocturne de Lasseube Fermier et Artisanal Halles Lasseube

Informations pratiques

Lasseube

Marché nocturne de Lasseube Fermier et Artisanal

Halles 32 Rue de la République Lasseube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25 23:59:00

Date(s) :

2026-07-25

Un marché nocturne Fermier et Artisanal aura lieu à Lasseube . Produits fermiers, créations artisanales, idées cadeaux , bons produits et bonne humeur garantis! Il est possible de se restaurer sur place auprès de nos exposants mais aussi de faire quelques emplettes. Buvette et crêpes tout au long de la soirée servis par les membres de la pelote lasseuboise . .

Halles 32 Rue de la République Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 44 46 71 pelotelasseuboise@gmail.com

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English : Marché nocturne de Lasseube Fermier et Artisanal

L’événement Marché nocturne de Lasseube Fermier et Artisanal Lasseube a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Haut-Béarn