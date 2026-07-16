Journée guinguette Open aire viande & vin blanc Domaine viticole Argelès Lasseube

Informations pratiques

Lasseube

Journée guinguette Open aire viande & vin blanc

Domaine viticole Argelès 156 Route d’Escou Lasseube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 11:30:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Le Domaine Viticole Argelès vous ouvre ses portes pour une journée Guinguette Open air viande & vin blanc. Elevée par votre producteur de boeuf Angus et vinifié par votre viticultrice du Jurançon.

Au programme de la bonne musique, du bon vin et de la bonne humeur ! Steak haché Angus à volonté, frites maison à volonté et crêpes à volonté ! Réservation obligatoire. .

Domaine viticole Argelès 156 Route d’Escou Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 72 15 44

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English : Journée guinguette Open aire viande & vin blanc

L’événement Journée guinguette Open aire viande & vin blanc Lasseube a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Haut-Béarn