Journée guinguette Open aire viande & vin blanc Domaine viticole Argelès Lasseube
dimanche 2 août 2026 · Domaine viticole Argelès · Lasseube
Informations pratiques
Lasseube
Journée guinguette Open aire viande & vin blanc
Domaine viticole Argelès 156 Route d’Escou Lasseube Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 11:30:00
fin : 2026-08-02 17:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Le Domaine Viticole Argelès vous ouvre ses portes pour une journée Guinguette Open air viande & vin blanc. Elevée par votre producteur de boeuf Angus et vinifié par votre viticultrice du Jurançon.
Au programme de la bonne musique, du bon vin et de la bonne humeur ! Steak haché Angus à volonté, frites maison à volonté et crêpes à volonté ! Réservation obligatoire. .
Domaine viticole Argelès 156 Route d’Escou Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 72 15 44
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English : Journée guinguette Open aire viande & vin blanc
L’événement Journée guinguette Open aire viande & vin blanc Lasseube a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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