80 ans du comité des fêtes de Lasseube Lasseube
samedi 18 juillet 2026 · Lasseube
Informations pratiques
Lasseube
80 ans du comité des fêtes de Lasseube
Stade Lasseube Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18 23:59:00
Date(s) :
2026-07-18
Le comité des Fêtes de Lasseube organise ses 80 ans! Au programme 9h Tour du village en tracteur . 12 h Casse-croûte . 14h jeux et animations pour petits et grands . 17 h Concert du duo RYF. 18h 30 Apero-Cantèra . 20h Concert du duo Amani . 21h30 Concert du groupe Sangria Gratuite . 23 h 30 Concert du group Pick Up . Par mauvais temps l’anniversaire sera prévu dans la salle polyvalente. .
Stade Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 47 77 62 comite.lasseube@gmail.com
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English : 80 ans du comité des fêtes de Lasseube
L’événement 80 ans du comité des fêtes de Lasseube Lasseube a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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