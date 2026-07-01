Informations pratiques

Lasseube

80 ans du comité des fêtes de Lasseube

Stade Lasseube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18 23:59:00

Date(s) :

2026-07-18

Le comité des Fêtes de Lasseube organise ses 80 ans! Au programme 9h Tour du village en tracteur . 12 h Casse-croûte . 14h jeux et animations pour petits et grands . 17 h Concert du duo RYF. 18h 30 Apero-Cantèra . 20h Concert du duo Amani . 21h30 Concert du groupe Sangria Gratuite . 23 h 30 Concert du group Pick Up . Par mauvais temps l’anniversaire sera prévu dans la salle polyvalente. .

Stade Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 47 77 62 comite.lasseube@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 80 ans du comité des fêtes de Lasseube

L’événement 80 ans du comité des fêtes de Lasseube Lasseube a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Haut-Béarn