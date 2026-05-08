Les Mardis d’Urrugne Place du village Urrugne

Urrugne

Les Mardis d’Urrugne

Place du village Place René Soubelet Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 19:00:00

fin : 2026-08-11 20:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Animation musicale .

Place du village Place René Soubelet Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80 urrugne@otpaysbasque.com

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English : Les Mardis d’Urrugne

L’événement Les Mardis d’Urrugne Urrugne a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Pays Basque