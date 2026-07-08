LES MARDIS KIDS MARDI 11 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via
mardi 11 août 2026 · Font-Romeu-Odeillo-Via
Informations pratiques
Font-Romeu-Odeillo-Via
LES MARDIS KIDS MARDI 11 AOÛT
84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 14:00:00
fin : 2026-08-11 20:00:00
Date(s) :
2026-08-11
14H Durée De 14H à 20H
Esplanade des Comtes de Cerdagne (Plan de ville I8)
14H à 17H30 JEUX EN BOIS
15H à 18H MAQUILLAGE DES ENFANTS Inscription à
l’Office de Tourisme au +33 (0)4 68 30 68 30.
18H à 20H BOUM DE CHOCOLAT ET NOISETTE
Gratuit En famille Sous la responsabilité parentale
.
84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
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English :
2:00 p.m.? Duration: 2:00 p.m. to 8:00 p.m.
Esplanade des Comtes de Cerdagne (City Map: I8)
2:00 p.m. to 5:30 p.m. WOODEN TOYS
2:00 PM 6:00 PM CHILDREN’S FACE PAINTING Registration %E0
at the Tourist Office at +33 (0)4 68 30 68 30.
6:00 PM 8:00 PM: CHOCOLATE AND HAZELNUT PARTY
Free For families Under parental supervision
L’événement LES MARDIS KIDS MARDI 11 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-27 par OT DE FONT ROMEU
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