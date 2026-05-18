Gabarret

Les mardis Music’ & Foodtrucks

Placeau des Arènes Gabarret Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 19:00:00

fin : 2026-09-08 23:00:00

Date(s) :

2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15

Tout en dégustant les bons produits proposés par les Foodtrucks, un concert viendra animé votre soirée qui sera suivi par un spectacle de feu.

Tout en dégustant les bons produits proposés par les Foodtrucks, un concert viendra animé votre soirée qui sera suivi par un spectacle de feu. .

Placeau des Arènes Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 98 70 64 asso.acpg@gmail.com

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English : Les mardis Music’ & Foodtrucks

While you’re enjoying the goodies from the Foodtrucks, a concert will liven up your evening, followed by a fireworks show.

L’événement Les mardis Music’ & Foodtrucks Gabarret a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Landes d’Armagnac