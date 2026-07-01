Les Marocs : 48e édition du Festival de cinéma de Douarnenez, Parking du centre – Douarnenez, Douarnenez

Informations pratiques

Les Marocs : 48e édition du Festival de cinéma de Douarnenez Jeudi 20 août, 10h00 Parking du centre – Douarnenez Finistère

Les projections de films sont payantes avec différents tarifs possibles (plein tarif : 8€ / tarif réduit : 6€…). Les concerts sont parfois à prix libre ou fixe, les expositions sont en entrée libre. Les rencontres sont gratuites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-20T10:00:00+02:00 – 2026-08-20T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-20T10:00:00+02:00 – 2026-08-20T23:00:00+02:00

La 48e édition du festival de cinéma de Douarnenez qui se déroulera du 15 au 22 août 2026 conjuguera « Les Marocs ». Tous les ans, une trentaine de personnes engagées dans plusieurs comités de sélection organisent des programmations et des espaces de rencontres avec et pour les peuples et les personnes minorisées. Films, livres, expositions, concerts articulent les complexités géographiques et historiques qui façonnent la multitude des situations sociales et politiques présentées par les personnes qui les vivent. Aux abords du thème principal, nous aidons également depuis le Finistère à rendre visible, plus net, ce qui nous semble collectivement être la réalité de l’actualité internationale.

Parking du centre – Douarnenez Parking du centre Douarnenez 29100 Finistère Bretagne https://www.festival-douarnenez.com/ Pour se rendre à Douarnenez, la gare ferroviaire la plus proche est celle de Quimper.

Des bus relient régulièrement Douarnenez à Quimper, au Cap Sizun, au reste du Finistère.

Pour se garer autour du parking du centre, il y a plusieurs parkings dans la ville comme :

– parking de la Place de la Résistance, 1 rue Jean Barre

– parking de la Cale du guet, 7 rue du Guet

– parking Saint-Michel

La 48e édition du festival de cinéma de Douarnenez qui se déroulera du 15 au 22 août 2026 conjuguera « Les Marocs ». Tous les ans, une trentaine de personnes engagées dans plusieurs comités de des et…

©Mortaza Behboudi