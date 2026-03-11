Les Masters seniors à Nevers Rue Amiral Jacquinot Nevers

Les Masters seniors à Nevers

Rue Amiral Jacquinot Espace AGORA Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 08:00:00

fin : 2026-09-13 23:00:00

Date(s) :

2026-09-10

Notre ambition est de créer une compétition avec les meilleurs parmi les seniors et, ainsi, d’insuffler une dynamique de liens et échanges positifs.

Les Masters seniors ont été une réussite en 2022 et 2024 que nous reconduisons du 10 au 13 septembre.

Nos valeurs sont l’excellence, la passion, mais aussi l’accomplissement de soi, l’ouverture, l’inclusion, la transmission, le partage et l’hédonisme, le bien-être et l’authenticité´.

Ce qui nous anime, c’est de prouver par l’exemple, qu’il est possible de maintenir performance sportive et agilité cérébrale après 60 ans. Nous militons pour inspirer les seniors qui ont renoncé et les inciter à sortir de leur sédentarité et à renouer avec une vie plus épanouissante faite de partage et de convivialité.

La compétition, qui se déroule sur 4 jours, du 10 au 13 septembre 2026 dans la Nièvre, bénéficie du

parrainage de Gérard Holtz et du label du Ministère des Sports et de l’ARS.

12 disciplines sportives et culturelles pratiquées par les femmes et les hommes de plus de 60 ans ont été retenues, à savoir athlétisme, belote, bridge, cyclisme, danse, dictée, fléchettes, marche, natation pétanque, tarot et tennis de table.

2000 compétitrices et compétiteurs, venus de la France entière participeront aux épreuves.

Des conférences santé et bien être notamment à l’initiative de l’Institut CURIE auront lieu pendant le évènement.

Plusieurs centaines de bénévoles seront mobilisés pour l’occasion.

Plusieurs milliers de spectateurs sont attendus et prendront leur part à la réussite de ces MASTERS SENIORS 2026

Pour en savoir plus www.masters-seniors.com

https://www.facebook.com/mastersseniors58 .

Rue Amiral Jacquinot Espace AGORA Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 40 55 25 contact@masters-seniors.com

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English : Les Masters seniors à Nevers

L’événement Les Masters seniors à Nevers Nevers a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Nevers