Les Matagots de Montmaur, Château de Montmaur, Montmaur

Informations pratiques

Les Matagots de Montmaur Samedi 19 septembre, 14h00 Château de Montmaur Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Au détour d’un chemin, à l’ombre d’un mur ancien ou dans un recoin du château, certaines présences se laissent parfois deviner… Les Matagots, figures discrètes du folklore local, n’apparaissent jamais tout à fait là où on les attend.

Portée par la compagnie du même nom, cette proposition invite à une rencontre singulière entre fiction, patrimoine et jeu théâtral. Entre surgissements impromptus et fragments d’histoires, le spectacle se dessine au fil d’une proximité inattendue avec les artistes.

Rien n’est totalement fixé : formes brèves, improvisations et éclats narratifs composent une expérience vivante, en perpétuel mouvement. Une manière sensible et ludique de redécouvrir le site, à hauteur d’imaginaire.

Château de Montmaur Rue du Chateau, 05400 Montmaur, France Montmaur 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 33492538841 https://www.hautes-alpes.fr/nos-actions/culture/le-chateau-de-montmaur Des siècles d’histoire ont façonné le château, de sa construction qui débute sans doute au XIIIe siècle jusqu’au XXe siècle. Des familles, des hommes ont laissé leurs traces au fil du temps pour nous livrer aujourd’hui un lieu chargé d’histoire. Chaque pièce est marquée de ces empreintes du temps, avec des réalisations artistiques sans pareilles dans l’histoire des Hautes-Alpes.

La qualité des espaces extérieurs et intérieurs offre aux spectacles, concerts, jours de fête et expositions, un écrin patrimonial unique dans le département.

Chaque été le château ouvre ses portes pour le plus grand plaisir des spectateurs et visiteurs toujours plus nombreux.

Au détour d’un chemin, à l’ombre d’un mur ancien ou dans un recoin du château, certaines présences se laissent parfois deviner… Les Matagots, figures discrètes du folklore local, n’apparaissent tout …

©Les Matagots