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AGENDA · Les Mathes

Les Mathes en Scènes S’invitent pour Octobre Rose Espace Multi-Loisirs Les Mathes

vendredi 2 octobre 2026 · Espace Multi-Loisirs · Les Mathes

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Espace Multi-Loisirs
Adresse
Avenue Pierre Sibard
Ville
17570 Les Mathes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Les Mathes

Les Mathes en Scènes S’invitent pour Octobre Rose

Espace Multi-Loisirs Avenue Pierre Sibard Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 21:00:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

Pièce de théâtre, comédie LE COUCOU
  .

Espace Multi-Loisirs Avenue Pierre Sibard Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72 

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English :

Play, comedy: THE CUCKOO

L’événement Les Mathes en Scènes S’invitent pour Octobre Rose Les Mathes a été mis à jour le 2026-08-31 par Mairie Les Mathes La Palmyre

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