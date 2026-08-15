Marche solidaire pour Octobre Rose La Palmyre Les Mathes

dimanche 4 octobre 2026 · La Palmyre · Les Mathes

Informations pratiques

Les Mathes

Marche solidaire pour Octobre Rose

La Palmyre Avenue de l’Atlantique Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Venez participer à notre Marche Solidaire pour Octobre Rose !

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La Palmyre Avenue de l’Atlantique Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72

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English :

Come and take part in our Walk for Pink October!

L’événement Marche solidaire pour Octobre Rose Les Mathes a été mis à jour le 2026-08-31 par Mairie Les Mathes La Palmyre