AGENDA · Les Mathes
Marche solidaire pour Octobre Rose La Palmyre Les Mathes
dimanche 4 octobre 2026 · La Palmyre · Les Mathes
Informations pratiques
Les Mathes
Marche solidaire pour Octobre Rose
La Palmyre Avenue de l’Atlantique Les Mathes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Venez participer à notre Marche Solidaire pour Octobre Rose !
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La Palmyre Avenue de l’Atlantique Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and take part in our Walk for Pink October!
L’événement Marche solidaire pour Octobre Rose Les Mathes a été mis à jour le 2026-08-31 par Mairie Les Mathes La Palmyre
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