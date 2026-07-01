Les matinales du Jardin Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerrannées Rayol-Canadel-sur-Mer

Informations pratiques

Rayol-Canadel-sur-Mer

Les matinales du Jardin

Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerrannées Avenue Jacques Chirac Rayol-Canadel-sur-Mer Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 08:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-13

Nouveauté été 2026 Le Domaine du Rayol s’éveille pour vous !

Pour la première fois, les portes du Domaine s’ouvrent à 8h les jeudis 16 juillet et 13 août pour vous permettre de profiter de la fraîcheur matinale et du calme des Jardins.

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Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerrannées Avenue Jacques Chirac Rayol-Canadel-sur-Mer 83820 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 04 44 00 info@domainedurayol.org

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English :

New for 2026: The Domaine du Rayol is opening its doors just for you!

For the first time ever, the Domaine’s gates will open at 8 a.m. on Thursday, July 16, and Thursday, August 13, so you can enjoy the cool morning air and the tranquility of the gardens.

L’événement Les matinales du Jardin Rayol-Canadel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-01 par Agence Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur [ARBE]