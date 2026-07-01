Les matinales du Jardin Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerrannées Rayol-Canadel-sur-Mer
jeudi 16 juillet 2026 · Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerrannées · Rayol-Canadel-sur-Mer
Informations pratiques
Rayol-Canadel-sur-Mer
Les matinales du Jardin
Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerrannées Avenue Jacques Chirac Rayol-Canadel-sur-Mer Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 08:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-13
Nouveauté été 2026 Le Domaine du Rayol s’éveille pour vous !
Pour la première fois, les portes du Domaine s’ouvrent à 8h les jeudis 16 juillet et 13 août pour vous permettre de profiter de la fraîcheur matinale et du calme des Jardins.
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Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerrannées Avenue Jacques Chirac Rayol-Canadel-sur-Mer 83820 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 04 44 00 info@domainedurayol.org
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English :
New for 2026: The Domaine du Rayol is opening its doors just for you!
For the first time ever, the Domaine’s gates will open at 8 a.m. on Thursday, July 16, and Thursday, August 13, so you can enjoy the cool morning air and the tranquility of the gardens.
L’événement Les matinales du Jardin Rayol-Canadel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-01 par Agence Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur [ARBE]