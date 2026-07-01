De l’art du jardin à la fabrique du savoir : cent ans d’évolution au Bastidon, Domaine du Rayol, Rayol-Canadel-sur-Mer

Informations pratiques

De l’art du jardin à la fabrique du savoir : cent ans d’évolution au Bastidon 19 et 20 septembre Domaine du Rayol Var

Limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Édifié vers 1910 pour le chef jardinier, le Bastidon est un témoin unique de l’histoire du Massif des Maures et de la Côte d’Azur dans son ensemble. Dernier bâtiment encore fermé au public au Domaine du Rayol (20 ha dont 7 ha de jardins), il s’apprête à connaître une renaissance grâce à un projet de restauration nécessaire et ambitieux.

Lieu d’inspiration de Gilles Clément, célèbre paysagiste lors de la conception du Jardin des Méditerranées en 1989, il deviendra un espace de découverte ouvert à tous. Sa rénovation offrira au public un accès inédit à ce patrimoine, au cœur d’un site exceptionnel dédié à la compréhension des plantes et aux paysages méditerranéens du monde.

Domaine du Rayol Avenue Jacques Chirac, 83820 Rayol-Canadel-sur-Mer, France Rayol-Canadel-sur-Mer 83820 Le Rayol Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0498044400 http://www.domainedurayol.org En 1909, l’explorateur colonial et banquier Alfred-Théodore Courmes (1859-1934) achète les terrains dont il fera le domaine du Rayol. En 1910, il commande une première villa, réalisée dans le goût éclectique par l’architecte Guillaume Tronchet. Il semble que c’est à Courmes lui-même que l’on doive l’aménagement du parc entre 1910 et 1914. De 1925 à 1927, à la demande de Madame Courmes, une deuxième villa, dit le Rayolet, est construite par Tronchet dans le style néo-provençal. En 1939, le domaine est acheté par l’avionneur Henry Potez qui fait aussitôt entreprendre des travaux par son architecte Raoul Minjoz. La première villa de 1910 est modifiée, tandis que la villa du Rayolet est agrandie et réaménagée intérieurement dans le style Art déco. Après la guerre, vers 1950, Potez fait construire par Minjoz le pavillon du Pêcheur, en bordure de la plage. En 1989 le domaine, dans un état d’abandon avancé, est acquis par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. La villa de 1925 est construite en béton armé, associant des éléments régionalistes et modernistes avec un décor Art déco. Sur la route littorale entre Le Lavandou et Saint-Tropez. 2 parkings gratuits : avenue Jacques Chirac et avenue Courmes. Bus : Ligne 878 Toulon / Hyères (centre ou aéroport) / Le Lavandou / St-Tropez. Arrêt devant l’Office de Tourisme du Rayol puis cheminement piéton jusqu’au Jardin (15 minutes environ).

Édifié vers 1910 pour le chef jardinier, le Bastidon est un témoin unique de l’histoire du Massif des Maures et de la Côte d’Azur dans son ensemble. Dernier bâtiment encore fermé au public au Domaine…

©Domaine du Rayol