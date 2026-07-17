Visite – Le Jardin des Méditerranée, une construction humaine de pierres et de plantes, Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerranées, Rayol-Canadel-sur-Mer

Informations pratiques

Visite – Le Jardin des Méditerranée, une construction humaine de pierres et de plantes 19 et 20 septembre Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerranées Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Avec plus d’un siècle d’histoire, le Domaine du Rayol est aujourd’hui le mélange des apports de ces différents propriétaires. Sur ces 20 hectares terrestres, 7 hectares sont un jardin paysager visitable accueillant cinq bâtiments uniques. Accompagné d’un guide, partez à la découverte de ce patrimoine paysager et bâti riche

Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerranées Avenue Jacques Chirac, 83820 Rayol-Canadel-sur-Mer Rayol-Canadel-sur-Mer 83820 Le Rayol Var Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.domainedurayol.org https://twitter.com/DomaineDuRayol;https://www.facebook.com/domainedurayol;https://www.instagram.com/domainedurayol/ Espace naturel protégé de 20 ha, propriété du Conservatoire du littoral. Le Jardin des Méditerranées, conçu par Gilles Clément, est une invitation au voyage à travers les paysages méditerranéens du monde (bassin méditerranéen, Canaries, Afrique du Sud, Australie, Californie, Chili) et des paysages à climat plus aride ou subtropical (Mexique, Asie, Nouvelle-Zélande, Amérique subtropicale). Découvrir ce jardin, c’est ressentir quelques unes des émotions éprouvées par un explorateur botaniste qui arpente la planète. Plusieurs édifices sont présents sur la propriété : la Ferme, demeure initiale des premiers propriétaires, fut construite entre 1910 et 1912, avant l’Hôtel de la Mer achevé en 1921 sur le modèle des villas d’hiver du XIXe s. puis la villa Le Rayolet en 1925. Sur place : Restaurant Le Café des Jardiniers (cuisine inspirée des jardins de Méditerranée et d’ailleurs), librairie spécialisée et pépinière écologique.

Avec plus d’un siècle d’histoire, le Domaine du Rayol est aujourd’hui le mélange des apports de ces différents propriétaires. Sur ces 20 hectares terrestres, 7 hectares sont un jardin paysager cinq à…

©Goscha Besançon