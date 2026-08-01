Les matinales du Jardin Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerrannées Rayol-Canadel-sur-Mer

vendredi 21 août 2026 · Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerrannées · Rayol-Canadel-sur-Mer

Informations pratiques

Rayol-Canadel-sur-Mer

Les matinales du Jardin

Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerrannées Avenue Jacques Chirac Rayol-Canadel-sur-Mer Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 08:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Nouveauté été 2026 Le Domaine du Rayol s’éveille pour vous !

Pour la première fois, les portes du Domaine s’ouvrent à 8h pour vous permettre de profiter de la fraîcheur matinale et du calme des Jardins.

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Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerrannées Avenue Jacques Chirac Rayol-Canadel-sur-Mer 83820 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 04 44 00 info@domainedurayol.org

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English :

New for Fall 2026: The Domaine du Rayol is waking up just for you!

For the first time, the Domaine’s gates will open at 8 a.m. so you can enjoy the morning freshness and the tranquility of the gardens.

L’événement Les matinales du Jardin Rayol-Canadel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-07 par Agence Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur [ARBE]