Domaine du Rayol : de la villégiature au Jardin des Méditerranées de Gilles Clément, Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerranées, Rayol-Canadel-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerranées · Rayol-Canadel-sur-Mer
Informations pratiques
Domaine du Rayol : de la villégiature au Jardin des Méditerranées de Gilles Clément 19 et 20 septembre Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerranées Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Exposition permente sur l’histoire du Domaine du Rayol et de ses habitants : de 1909 à nos jours
10h00 à 17h30 À la Villa Rayolet
Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerranées Avenue Jacques Chirac, 83820 Rayol-Canadel-sur-Mer Rayol-Canadel-sur-Mer 83820 Le Rayol Var Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.domainedurayol.org https://twitter.com/DomaineDuRayol;https://www.facebook.com/domainedurayol;https://www.instagram.com/domainedurayol/ Espace naturel protégé de 20 ha, propriété du Conservatoire du littoral. Le Jardin des Méditerranées, conçu par Gilles Clément, est une invitation au voyage à travers les paysages méditerranéens du monde (bassin méditerranéen, Canaries, Afrique du Sud, Australie, Californie, Chili) et des paysages à climat plus aride ou subtropical (Mexique, Asie, Nouvelle-Zélande, Amérique subtropicale). Découvrir ce jardin, c’est ressentir quelques unes des émotions éprouvées par un explorateur botaniste qui arpente la planète. Plusieurs édifices sont présents sur la propriété : la Ferme, demeure initiale des premiers propriétaires, fut construite entre 1910 et 1912, avant l’Hôtel de la Mer achevé en 1921 sur le modèle des villas d’hiver du XIXe s. puis la villa Le Rayolet en 1925. Sur place : Restaurant Le Café des Jardiniers (cuisine inspirée des jardins de Méditerranée et d’ailleurs), librairie spécialisée et pépinière écologique.
Exposition permente sur l’histoire du Domaine du Rayol et de ses habitants : de 1909 à nos jours
©inconnu
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