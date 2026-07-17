Les matins merveilleux, L’Atalante, Bayonne

Informations pratiques

Les matins merveilleux Mardi 18 août, 14h15 L’Atalante Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-18T14:15:00+02:00 – 2026-08-18T15:42:00+02:00

Fin : 2026-08-18T14:15:00+02:00 – 2026-08-18T15:42:00+02:00

Séance ouverte à tous, conçue pour les parents et leurs nouveau-nés

L’Atalante 3-5 quai Amiral Sala, Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0541#showmovie?id=ZXRBR »}]

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