Street Art et patrimoine au Petit Bayonne Bayonne
Street Art et patrimoine au Petit Bayonne Bayonne mardi 18 août 2026.
Bayonne
Street Art et patrimoine au Petit Bayonne
Square Léo Pouzac Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 11 – 11 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:30:00
fin : 2026-08-18 16:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Entre Nive et Adour, explorez le quartier du Petit Bayonne au fil des fresques monumentales ou plus discrètes. Une visite insolite et à deux voix qui fait dialoguer art urbain et patrimoine. En partenariat avec le centre d’art associatif Kaxu. .
Square Léo Pouzac Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
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English : Street Art et patrimoine au Petit Bayonne
L’événement Street Art et patrimoine au Petit Bayonne Bayonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayonne
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