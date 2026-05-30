Dans l’Éphémère Galerie de Comptoir des Voyages et sur les grilles de la rue

Saint-Victor à Paris, découvrez Les Matriarches, l’exposition de la photographe

nomade Nadia Ferroukhi. Fascinée par des organisations dites « matriarcales », fondées sur la complémentarité des rôles, elle a rencontré dix-sept communautés au cours des vingt dernières années.

Cette exposition photographique met à l’honneur des sociétés où les femmes occupent une place essentielle dans l’harmonie collective. Depuis le XIXᵉ siècle, les femmes ont conquis des droits fondamentaux, tandis que certaines, exploratrices ou rebelles, défiaient déjà les normes. Leur héritage a guidé le travail de Nadia Ferroukhi : les femmes y transmettent, organisent, régulent, sans exclure les hommes. Loin d’un modèle inversé, ces sociétés proposent d’autres équilibres. Documenter ces réalités, parfois fragiles ou en mutation, c’est préserver la mémoire de femmes qui réinventent chaque jour leur place dans le monde.

Nadia

Ferroukhi, née d’une mère tchèque et d’un père algérien, a grandi dans un

esprit nomade. Elle parcourt le monde, attentive aux réalités humaines

qu’elle rencontre. Ses images, publiées dans la presse internationale et

présentées lors d’événements comme Visa pour l’Image ou le Festival Photo La

Gacilly, donnent à voir celles et ceux qui façonnent le monde. Depuis plus de

vingt ans, elle mène un travail au long cours auprès de communautés de

femmes, dont elle recueille les histoires singulières. Ses projets Les Matriarches et Nouvelles

Matriarches s’inscrivent dans

cette démarche, nourrie par l’esprit des exploratrices du XIXᵉ siècle. nadia-ferroukhi.com

Nous vous

accueillons à l’Éphémère Galerie au 12 rue Saint-Victor, Paris 5ème, aux horaires suivants :

Vernissage le jeudi 4 juin de 18h à 20h30

Du vendredi 5 au vendredi 12 juin de 15h à 18h30

Les samedis 6 et 13 de 12h à 18h30

Fermé le dimanche

À travers des images fortes et sensibles, entre héritage, résilience et transformation, Nadia Ferroukhi vous invite à porter un autre regard sur la place des femmes et les équilibres possibles dans nos sociétés.

Du vendredi 05 juin 2026 au samedi 13 juin 2026 :

samedi

de 12h00 à 18h30

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 15h00 à 18h30

Le jeudi 04 juin 2026

de 18h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-04T18:00:00+02:00_2026-06-04T20:30:00+02:00;2026-06-05T15:00:00+02:00_2026-06-05T18:30:00+02:00;2026-06-06T12:00:00+02:00_2026-06-06T18:30:00+02:00;2026-06-08T15:00:00+02:00_2026-06-08T18:30:00+02:00;2026-06-09T15:00:00+02:00_2026-06-09T18:30:00+02:00;2026-06-10T15:00:00+02:00_2026-06-10T18:30:00+02:00;2026-06-11T15:00:00+02:00_2026-06-11T18:30:00+02:00;2026-06-12T15:00:00+02:00_2026-06-12T18:30:00+02:00;2026-06-13T12:00:00+02:00_2026-06-13T18:30:00+02:00



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