Les Matriarches
Les Matriarches jeudi 4 juin 2026.
Dans l’Éphémère Galerie de Comptoir des Voyages et sur les grilles de la rue
Saint-Victor à Paris, découvrez Les Matriarches, l’exposition de la photographe
nomade Nadia Ferroukhi. Fascinée par des organisations dites « matriarcales », fondées sur la complémentarité des rôles, elle a rencontré dix-sept communautés au cours des vingt dernières années.
Cette exposition photographique met à l’honneur des sociétés où les femmes occupent une place essentielle dans l’harmonie collective. Depuis le XIXᵉ siècle, les femmes ont conquis des droits fondamentaux, tandis que certaines, exploratrices ou rebelles, défiaient déjà les normes. Leur héritage a guidé le travail de Nadia Ferroukhi : les femmes y transmettent, organisent, régulent, sans exclure les hommes. Loin d’un modèle inversé, ces sociétés proposent d’autres équilibres. Documenter ces réalités, parfois fragiles ou en mutation, c’est préserver la mémoire de femmes qui réinventent chaque jour leur place dans le monde.
Nadia
Ferroukhi, née d’une mère tchèque et d’un père algérien, a grandi dans un
esprit nomade. Elle parcourt le monde, attentive aux réalités humaines
qu’elle rencontre. Ses images, publiées dans la presse internationale et
présentées lors d’événements comme Visa pour l’Image ou le Festival Photo La
Gacilly, donnent à voir celles et ceux qui façonnent le monde. Depuis plus de
vingt ans, elle mène un travail au long cours auprès de communautés de
femmes, dont elle recueille les histoires singulières. Ses projets Les Matriarches et Nouvelles
Matriarches s’inscrivent dans
cette démarche, nourrie par l’esprit des exploratrices du XIXᵉ siècle. nadia-ferroukhi.com
Nous vous
accueillons à l’Éphémère Galerie au 12 rue Saint-Victor, Paris 5ème, aux horaires suivants :
Vernissage le jeudi 4 juin de 18h à 20h30
Du vendredi 5 au vendredi 12 juin de 15h à 18h30
Les samedis 6 et 13 de 12h à 18h30
Fermé le dimanche
À travers des images fortes et sensibles, entre héritage, résilience et transformation, Nadia Ferroukhi vous invite à porter un autre regard sur la place des femmes et les équilibres possibles dans nos sociétés.
Du vendredi 05 juin 2026 au samedi 13 juin 2026 :
samedi
de 12h00 à 18h30
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 15h00 à 18h30
Le jeudi 04 juin 2026
de 18h00 à 20h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-04T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-13T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-04T18:00:00+02:00_2026-06-04T20:30:00+02:00;2026-06-05T15:00:00+02:00_2026-06-05T18:30:00+02:00;2026-06-06T12:00:00+02:00_2026-06-06T18:30:00+02:00;2026-06-08T15:00:00+02:00_2026-06-08T18:30:00+02:00;2026-06-09T15:00:00+02:00_2026-06-09T18:30:00+02:00;2026-06-10T15:00:00+02:00_2026-06-10T18:30:00+02:00;2026-06-11T15:00:00+02:00_2026-06-11T18:30:00+02:00;2026-06-12T15:00:00+02:00_2026-06-12T18:30:00+02:00;2026-06-13T12:00:00+02:00_2026-06-13T18:30:00+02:00
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